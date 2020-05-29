Исследование: у каждого пятого пациента с COVID-19 возникли проблемы с печенью

Коронавирус оказывает негативное влияние на организм заболевшего человека. В некоторых случаях он поражает и печень. Подробно об этом рассказал ведущий научный сотрудник МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Влияние COVID-19 на печень

Он и руководитель отделения гепатологии МОНИКИ Павел Богомолов подготовили доклад на эту тему для расширенного заседания общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

По словам Буеверова, в последнее время было сделано 35 исследований по вопросу влияния COVID-19 на печень болеющего человека. В работе использовались данные 6685 пациентов.

Источник фото: телеканал «360»

«Изменение результатов печеночных тестов наблюдается у 19%, то есть у каждого пятого есть определенные проблемы с печенью», — заявил он.

Такая же статистика наблюдается и в Московской области. Врач отметил, что у тяжелых больных вероятность поражения печени примерно в 2,2 раза выше, чем у пациентов с легкой и средней степенями тяжести.

Как проходит болезнь у людей с проблемами почек и печени

В другом исследовании, основанном на данных 5,5 тысячи человек, специалисты изучали течение болезни у пациентов с хроническим поражением печени и почек.

У 3% из них имелась хроническая патология печени (хронический гепатит B и C, алкогольная болезнь печени и неалкогольная жировая болезнь печени). У 1% наблюдалось хроническое повреждение почек Алексей Буеверов.

По его словам, тяжело болезнь проходила у 57% пациентов с проблемами печени. Летальность в данном случае составляла 17%.

«Эти пациенты умирали не от печеночной недостаточности, а умирали от того, от чего умирают такие пациенты [с СОVID-19] в основном», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Что касается людей с больными почками, то тяжелое течение болезни зафиксировали у 83% из них. А умирали 53% таких инфицированных.

«Хроническое фоновое повреждение печени имеет меньшее значение, чем хронические повреждения почек», — заключил Буеверов.

Он добавил, что неалкогольная жировая болезнь печени рассматривается как возможный фактор риска. Однако пока нет цифр, чтобы эту теорию подтвердить. Врач назвал три возможные причины повреждения печени у людей с COVID-19: цитопатическое действие вируса, лекарственный или ишемический гепатит.

Лечение людей с болезнью печени и возможное средство защиты от COVID-19

«Какого-то специфического лечения поражения печени нет. Основное лечение — базисная терапия пневмонии и полиорганной недостаточности», — объяснил доктор медицинских наук.

Специалисты предполагают, что терапия пэгинтерфероном альфа может являться профилактикой COVID-19. Буеверов рассказал, что уже более двух тысяч пациентов к настоящему времени получили терапию пэгинтерфероном.

«Из них не заболел ни один. Такое чувство, что противовирусная терапия, особенно интерферонсодержащая, она является протектируемым фактором», — заявил представитель МОНИКИ.

Сейчас, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, врачи проводят анкетирование: были у этих людей признаки ОРВИ, пневмонии (не отнесенные к осложнениям при коронавирусе), контактировали ли они с пациентами с COVID-19 и сдавали ли они тест на коронавирунсую инфекцию.

Ранее медики допустили, что ВИЧ-инфицированные реже заражаются 2019-nCoV.