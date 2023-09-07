Общество 07 сентября 2023, 13:17 Исследование центра «Зарплата.ру»: сотрудников без навыков программирования берут 92% организаций

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Исследование центра «Зарплата.ру» показало, что сотрудники без специальных навыков программирования требуются в 92% российских организаций. Наибольшим спросом пользуются маркетологи, рекрутеры и UX-дизайнеры/аналитики, написал RT.

Российские компании также нуждаются в менеджерах проектов (11%), технических писателях (10%), менеджерах по связям с общественностью (9%). Спрос наблюдается среди специалистов по выстраиванию отношений с IT-индустрией (5%), переводчиков (3%), UX-писателей (1%), сообщило ИА НСН.

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Опрос проводился среди 1732 руководителей сотен отечественных IT-компаний в городах-миллионниках.