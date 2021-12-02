Исследование Tranio показало, в какие страны хотят переехать россияне

Эксперты международного брокера Tranio проанализировали поисковые запросы россиян о переезде, чтобы выяснить, эмиграцией в какие страны они интересуются. Результатами исследования поделилась Lenta.ru.

Оказалось, что больше всего жителей России интересует возможность переезда в Канаду. Каждый месяц поступает больше 23 тысяч запросов об эмиграции в эту страну.

Также интерес у россиян вызывает переезд в США и Германию. Кроме того, за последнее время значительно повысился интерес к эмиграции в Португалию, Турцию, Польшу и Италию.