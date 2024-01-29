Общество 29 января 2024, 15:44 Исследование Тинькофф Журнала: большинству россиян нужно откладывать на однушку около 7 лет

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Большинству россиян нужно работать и откладывать на покупку однокомнатной квартиры 86 месяцев, или чуть больше семи лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования Тинькофф Журнала.

Отмечается, что в целом по России эти показатели отличаются. Так, для покупки однушки в столице уйдет 164 месячные зарплаты, или почти 14 лет непрерывной работы при условии, что откладывается полная сумма.

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Как сообщил сайт kp.ru, на втором месте по недоступности оказалась Казань с 126 зарплатами на однушку и 10 годами. Самое доступное жилье в Челябинске — там однокомнатная квартира стоит 73 зарплаты.