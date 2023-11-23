Общество 23 ноября 2023, 18:22 Исследование Tiburon Research: две трети россиян считают себя метеозависимыми

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Две трети опрошенных россиян признались, что ощущают влияние погоды на самочувствие и считают себя метеозависимыми. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты исследования Tiburon Research.

Около 64% соотечественников заявили, что погода зачастую влияет на их настроение и эмоциональное состояние. Более 36% опрошенных не испытывают от изменений погоды неприятных ощущений, однако при этом все равно назвали себя метеозависимыми.

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Отмечается, что наибольший дискомфорт плохая погода доставляет женщинам и молодежи в возрасте до 34 лет.