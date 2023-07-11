Общество 11 июля 2023, 12:55 Исследование «Такском»: в России снизились продажи надувных бассейнов и кругов

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Оператор фискальных данных «Такском» сообщил о снижении в России числа продаж надувных бассейнов и кругов. По сравнению с 2022 годом продажи упали на 37% и 33% соответственно. Об этом написал RT.

В 2023 году средняя цена на бассейн составила 3250 рублей, на круг — 800 рублей. Цены на шезлонги повысились до 4500 рублей, а на солнцезащитный крем — до 388 рублей.

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Продажи купальников и плавок выросли на 17% и 12% соответственно по сравнению с 2022 годом.