Исследование SWiP: больше всего за кофе платят жители Санкт-Петербурга

Маркетинговая платформа SWiP провела исследование и выяснила, что самый дорогой кофе продается в Санкт-Петербурге. Жителям Северной столицы приходится отдавать за чашку капучино в среднем 202 рубля. Об этом сообщила «Газета.ru».

Чашка американо в Петербурге обходится в среднем в 138 рублей. На втором месте по дороговизне этого напитка оказалась Москва.

«На втором месте оказалась Москва, где за чашку капучино и американо просят в среднем 173 и 146 рублей соответственно. Замыкает тройку городов по стоимости — Казань с показателями 169 и 128 рублей», — отметили в компании.

Стоимость кофе на Урале составляет примерно 150-155 рублей за чашку, а вот в Саранске, Владимире и Златоусте купить этот напиток можно всего лишь за 120 рублей.

«Самым популярным напитком остается капучино среднего размера 250-300 миллилитров. Также востребованы латте, американо, раф, флэт уайт», — заключили в пресс-службе.