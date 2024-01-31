Общество 31 января 2024, 11:20 Исследование SuperJob: смартфоны и гаджеты стали самой дорогой покупкой в 2023 году для москвичей

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Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что в 2023 году москвичи больше всего денег отдавали за смартфоны. Примерно 29% россиян сильно потратились на гаджеты. Об этом сообщила «Москва 24».

Еще 16% жителей столицы больше всего тратили на одежду и обувь, а 13% москвичей — на бытовую технику и путевки.

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Около 77% москвичей назвали расходы на еду основными тратами, 29% опрошенных много платили за коммунальные услуги, а 20% отдавали значительную часть денег за ипотечный кредит.