28 июня 2023, 15:36
Исследование Superjob: менеджеры, учителя, медсестры чаще других называют себя счастливыми
Аналитики сервиса по поиску работы Superjob во время исследования выяснили, представители каких профессий считают себя самыми счастливыми. Результатами поделилась радиостанция «Говорит Москва».
Чаще других называли себя счастливыми менеджеры, учителя, медсестры и бухгалтеры.
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В опросе также говорится, что практически 80% россиян отнесли себя к счастливым людям.
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