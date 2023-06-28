Общество 28 июня 2023, 15:36 Исследование Superjob: менеджеры, учителя, медсестры чаще других называют себя счастливыми

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Аналитики сервиса по поиску работы Superjob во время исследования выяснили, представители каких профессий считают себя самыми счастливыми. Результатами поделилась радиостанция «Говорит Москва».

Чаще других называли себя счастливыми менеджеры, учителя, медсестры и бухгалтеры.

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В опросе также говорится, что практически 80% россиян отнесли себя к счастливым людям.