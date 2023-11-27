27 ноября 2023, 14:20
Исследование SuperJob: лидером среди отраслей в России по темпам роста зарплат стал IT-сектор
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob в результате исследования выяснили, что IT-сектору удалось выбиться в лидеры среди отраслей в России по темпам роста зарплат. Об этом сообщил РБК.
В сообщении говорится, что за октябрь 2023 года оклады в этой категории увеличились на 8,5%, написало ИА НСН.
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Зарплаты российских сотрудников также выросли в строительной сфере, в сферах рекламы, маркетинга и PR, в банковском секторе.
Исследования
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