Общество 21 июня 2023, 11:46 Исследование SuperJob: антистресс-вакансиями назвали тестировщика романтики и няню для индоуток

Читать 360tv в

Аналитики компании SuperJob назвали антистресс-вакансии, которые предлагают заработную плату от 18 до 100 тысяч рублей. Об этом написал RT.

В этот список они включили тестировщика романтики, туриста-исследователя Казани и няню для индоуток. Первому придется отслеживать свои чувства и эмоции. На второй вакансии — исследовать город и фотографировать объекты городской среды, на третьей — проживать на территории туристической базы в Кемерове и кормить индоуток.

Реклама

Цветоводу в цирке Удмуртии, который должен следить за растениями, предлагают 20 тысяч рублей в месяц, а лесопатологу, который должен следить за состоянием деревьев, — 40 000-45 578 рублей в месяц.