Общество 03 апреля 2024, 11:24 Исследование SuperJob: 59% россиян поддерживают введение ограничений для водителей электросамокатов

Читать 360tv в

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в результате исследования выяснили, что 59% россиян поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Об этом написал RT.

Годом ранее число респондентов, поддерживающих ограничения, составляло 52%. В исследовании говорится, что жители Москвы и Санкт-Петербурга выступают за законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители России в целом.

Реклама

Чаще всего опрошенные поддерживают установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению на самокатах.