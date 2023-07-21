21 июля 2023, 16:36
Исследование SuperJob: 40% москвичей рассказали, что им снится работа
Жители Москвы во время опроса рассказали, что чаще всего им снятся сны по поводу работы. Так аналитикам сервиса SuperJob ответили 40% респондентов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
При этом чаще, чем остальным, моменты с работы снятся учителям, менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами.
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В исследовании отмечается, что чем выше заработная плата у москвичей, тем реже они видят сны о работе. Женщинам работа снится чаще, чем мужчинам.
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