Общество 21 июля 2023, 16:36 Исследование SuperJob: 40% москвичей рассказали, что им снится работа

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Жители Москвы во время опроса рассказали, что чаще всего им снятся сны по поводу работы. Так аналитикам сервиса SuperJob ответили 40% респондентов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

При этом чаще, чем остальным, моменты с работы снятся учителям, менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами.

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В исследовании отмечается, что чем выше заработная плата у москвичей, тем реже они видят сны о работе. Женщинам работа снится чаще, чем мужчинам.