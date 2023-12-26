Общество 26 декабря 2023, 17:46 Исследование SuperJob: 14% москвичей назвали встречи с близкими любимой новогодней традицией

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Более 14% москвичей признались, что считают встречи с близкими людьми своей любимой праздничной традицией в преддверии Нового года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Такое же количество опрошенных отнесли к любимым традициям украшение елки. Около 11% москвичей не мыслят праздник без обмена подарками, еще 5% — без загадывания желания под бой курантов.

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Среди любимых новогодних обычаев москвичей также оказались приготовление традиционных блюд, участие в новогодней лотерее и катание на лыжах.