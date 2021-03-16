Исследование «Спутника V» на пациентах с ВИЧ начнут в этом году

Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди пациентов с ВИЧ могут начаться во второй половине 2021 года. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи, где создали препарат, Александр Гинцбург.

«Такое клиническое исследование планировалось и планируется в настоящее время, но мы просто не успели еще его осуществить», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Ученый рассказал, что защитный эффект от тяжелых случаев ковида при вакцинации «Спутником V» есть у всех привитых. По его словам, через три недели после второго укола можно не волноваться.

«91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся <…> испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке <…> показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

В России масштабная вакцинация от 2019-nCoV началась в конце прошлого года. По последним данным, оба компонента вакцины от Центра имени Гамалеи уже получили 3,5 миллиона человек.