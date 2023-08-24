Общество 24 августа 2023, 14:16 Исследование SOKOLOV: жители Москвы и Петербурга больше всех в России тратятся на ювелирные украшения

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Аналитики компании SOKOLOV в результате исследования выяснили, что москвичи и петербуржцы чаще других жителей России тратятся на ювелирные украшения. Об этом написала «Газета.Ru».

Средний чек жителя Москвы составил 12,7 тысячи рублей, а жителя Петербурга — 7,8 тысячи рублей. Далее по списку идут жители Краснодара, Нижнего Новгорода и Ростов-на-Дону, сообщили «Дни.ру».

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Реже других украшения покупают жители Перми, Омска и Воронежа, говорится в исследовании.