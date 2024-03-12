Общество 12 марта 2024, 18:57 Исследование SOKOLOV: продажи ювелирных украшений с 6 по 10 марта выросли почти в два раза

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Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV в результате исследования выяснили, что с 6 по 10 марта объем розничных продаж ювелирных изделий в Сети увеличился на 85% относительно того же периода 2023 года. Об этом написала «Газета.Ru».

Больше всего покупок пришлось на 7 марта — 29%. При этом сумма продаж за все дни превысила два миллиарда рублей. Чаще всего россияне покупали в эти дни серьги и кольца.

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Аналитики отметили, что клиенты бренда предпочитают выбирать изделия без вставок или же украшения с фианитами. Среди драгоценных камней наибольшим спросом пользуются бриллианты.