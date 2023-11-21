Общество 21 ноября 2023, 13:59 Исследование Skill Cup: отсутствие четких инструкций вызывает у россиян стресс при выходе на новую работу

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Более 36% россиян признались, что отсутствие четких инструкций при выходе на новую работу вызывает у них самый большой стресс. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса Skill Cup.

Более 15% соотечественников зачастую не понимают, каких результатов от них ждет новое руководство. Около 16% опрошенных переживают из-за необходимости запоминать большой объем новой информации в короткие сроки.

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Отмечается, что большинству работников для адаптации на новой работе потребуется одна неделя при условии, если работодатель обозначит четкие инструкции.