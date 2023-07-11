Общество 11 июля 2023, 18:16 Исследование сервиса SuperJob показало, что учителя и врачи чаще других специалистов работают сверхурочно

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Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что чаще других сверхурочно работают врачи, учителя и маркетологи. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Около 53% менеджеров по продажам также перерабатывают и еще 42% операторов call-центров пожаловались на частые переработки.

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Примерно 33% россиян рассказали, что никогда не трудятся выше нормы.

В исследовании также говорится, что чем больше респонденты зарабатывают, тем меньше среди них тех, кто не задерживается после окончания рабочего дня.