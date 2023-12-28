Общество 28 декабря 2023, 14:36 Исследование сервиса SuperJob показало, что большинство жителей тулы выступают против «черных» зарплат

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Около 40% жителей Тулы признались, что выступают против получения зарплат в конвертах. Об этом говорится в исследовании, проведенным сервисом по поиску работы SuperJob, написала «ТСН24».

Еще 35% туляков согласны трудиться на условиях, противоречащих Трудовому кодексу РФ. Причем мужчины соглашаются на «черную» зарплату чаще, чем женщины.

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