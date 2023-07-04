Общество 04 июля 2023, 17:02 Исследование сервиса SuperJob: 14% россиян ассоциируют детей с радостью

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Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob в результате опроса выяснили, что 14% россиян ассоциируют детей с радостью, а 10% — со счастьем. Об этом написала «Газета.Ru».

Еще 8% отметили, что дети для них — это «цветы жизни», для 7% — ответственность, а для 5% — любовь и шум. Примерно 2% участников опроса ассоциируют детей с проблемами, школой и детским садом.

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Лишь 3% респондентов отметили, что не имеют с детьми никаких ассоциаций.