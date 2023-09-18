Общество 18 сентября 2023, 19:16 Исследование «СберМаркета»: яблочный сок стал самым популярным среди москвичей

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Чаще всего жители столицы отдают предпочтение именно яблочному соку, москвичи выбирают его в 25% случаев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования «СберМаркета».

В тройку лидеров также попали апельсиновый и томатный соки, спрос на них составляет 13% и 10% соответственно. Менее популярны среди москвичей вишневый и мультифруктовый соки.

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Отмечается, что в рейтинг всех сладких напитков вошли морсы, холодный чай, лимонады и газировка.