Общество 02 мая 2023, 11:50 Исследование «СберАвто» показало, что 29% россиян не хотят получать водительские права

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Только у 58% россиян есть водительские права, а 29% — принципиально не собираются ими обзаводиться. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование «Работы.ру» и «СберАвто».

Среди причин, по которым респонденты не хотят водить машину, они называли нежелание тратиться на автошколу, невозможность купить машину и просто боязнь управления автомобилем. Кроме того, 13% опрошенных отметили, что им вполне комфортно живется без прав, потому что есть водители из числа друзей и родственников, которые готовы помочь при необходимости.

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