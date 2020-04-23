Исследование: россияне стали чаще покупать средства от похмелья

В период самоизоляции в России вырос спрос на средства от похмелья. Меньше чем за неделю жители страны скупили почти 800 тысяч упаковок подобных лекарств: на 83% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В последнее время рост продаж препаратов, помогающих справиться с последствиями обильных возлияний, доходил до 164%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

С 9 по 12 апреля россияне приобрели 790,6 тысячи упаковок лекарств типа алка-зельтцера, упсарина и аспирина. Популярностью пользуются и другие средства, в том числе зорекс, лимонтар и алька-прим.

Продажи препаратов, снимающих похмельный синдром, в денежном выражении специалисты оценили в 238,7 миллиона рублей. Сумма на 78% превысила прошлогоднюю. Эксперты связывают разность показателей с тем, что в 2020 году предпочтение россияне отдавали более дешевым средствам.

С начала года аптеки продали 1,9 миллиона упаковок лекарства от похмелья. И это почти на четверть (24%) больше, чем в 2019-м. Больше всего препаратами интересуются в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В пятерку регионов по реализации антипохмельных средств вошли Краснодарский край и Республика Татарстан.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн отметил, что действующие меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе и самоизоляция, не являются поводом для пьянства.

Брюн добавил, что некоторые препараты, которые традиционно причисляют к антипохмельным, применяют при лечении ОРВИ. Возможно, всплеск продаж таких лекарств связан и с этим. Больше пить люди тоже не стали.

«Количество экстренных госпитализаций в связи с психозами или тяжелыми абстиненциями в марте и апреле практически не отличается», — подчеркнул медик. Сейчас, по его словам, даже наблюдается некоторое снижение.

Потребительский спрос на фоне коронавируса снизился. Теперь россияне стараются экономить, в том числе и на алкоголе.