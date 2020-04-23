Исследование: россияне стали чаще покупать средства от похмелья
В последнее время рост продаж препаратов, помогающих справиться с последствиями обильных возлияний, доходил до 164%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.
С 9 по 12 апреля россияне приобрели 790,6 тысячи упаковок лекарств типа алка-зельтцера, упсарина и аспирина. Популярностью пользуются и другие средства, в том числе зорекс, лимонтар и алька-прим.
Продажи препаратов, снимающих похмельный синдром, в денежном выражении специалисты оценили в 238,7 миллиона рублей. Сумма на 78% превысила прошлогоднюю. Эксперты связывают разность показателей с тем, что в 2020 году предпочтение россияне отдавали более дешевым средствам.
С начала года аптеки продали 1,9 миллиона упаковок лекарства от похмелья. И это почти на четверть (24%) больше, чем в 2019-м. Больше всего препаратами интересуются в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В пятерку регионов по реализации антипохмельных средств вошли Краснодарский край и Республика Татарстан.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн отметил, что действующие меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе и самоизоляция, не являются поводом для пьянства.
Брюн добавил, что некоторые препараты, которые традиционно причисляют к антипохмельным, применяют при лечении ОРВИ. Возможно, всплеск продаж таких лекарств связан и с этим. Больше пить люди тоже не стали.
«Количество экстренных госпитализаций в связи с психозами или тяжелыми абстиненциями в марте и апреле практически не отличается», — подчеркнул медик. Сейчас, по его словам, даже наблюдается некоторое снижение.
Потребительский спрос на фоне коронавируса снизился. Теперь россияне стараются экономить, в том числе и на алкоголе.