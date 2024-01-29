Общество 29 января 2024, 15:41 Исследование Роспотребнадзора показало, что около 20% икры на российском рынке не соответствует требованиям

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Лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что практически 20% икры, продаваемой на российском рынке, не соответствует стандартам. Об этом написали «Известия».

Как уточнил RT, подавляющая часть фальсификата — икра иностранного происхождения. После перефасовки ее реализуют как икру отечественного производства.

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В показатели качества входят условия разведения, корм, который дают рыбам, гормоны, антибиотики и ГМО.