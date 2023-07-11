Общество 11 июля 2023, 12:57 Исследование «Росгосстраха» и «Зарплаты.ру»: каждый пятый россиянин испытывает усталость от работы

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Более 20% россиян рассказали, что испытывают постоянное чувство усталости после рабочего дня. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплата.ру», написал Life.

Около 90% респондентов рассказали, что сталкивались с выгоранием из-за профессиональной деятельности. При этом 53% опрошенных считают себя настоящими трудоголиками.

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Чаще всего к трудоголикам относят себя сотрудники сферы медицины и фармации, энергетики и добычи сырья, маркетинга и PR, говорится в исследовании.