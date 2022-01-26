Исследование «Ромир»: в среднем россияне тратят 5 185 рублей в неделю

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, сколько денег в неделю в среднем тратят российские граждане. Об этом написала «Свободная пресса».

С 17 по 23 января россияне в среднем тратили 5 185 рублей в неделю. Ранее эта цифра была немного выше — 5 308 рублей.

Судя по исследованию, недельные расходы снизились на 2%.

В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4 773 рубля. Исходя из данных, за год расходы российских граждан увеличились на 9%.