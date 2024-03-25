Общество 25 марта 2024, 16:58 Исследование РИА «Новости»: лидерами по высокому уровню средних зарплат стали населенные пункты Ямала

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Населенные пункты Ямала стали лидерами по высокому уровню средних зарплат среди малых и средних городов России. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Далее по списку идут Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Все эти регионы, отметили аналитики, имеют хорошо развитую добывающую промышленность.

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Как написал«ФедералПресс», в поселках Ямала в 2023 году средний заработок составил 128,3 тысячи рублей, на Чукотке — 135,6 тысячи рублей, в Магаданской области — 129 тысяч рублей.