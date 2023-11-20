Общество 20 ноября 2023, 11:35 Исследование РИА «Новости»: Чукотка возглавила рейтинг российских регионов по уровню зарплат

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Чукотский автономный округ в очередной раз стал лидером среди регионов с высокими зарплатами. Более половины жителей Чукотки зарабатывают не менее 100 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что на второй строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей составила 52,7%. Третье место заняла Магаданская область с показателем 47,6%.

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Как сообщили на сайте радиостанции«Говорит Москва», самые низкие зарплаты зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане.