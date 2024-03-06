Общество 06 марта 2024, 18:41 Исследование РГСУ: 48% студентов проводят в Сети более 4 часов в день

Читать 360tv в

Более 48% российских студентов признались, что проводят более четырех часов в Сети ежедневно. При этом лишь 15% обучающихся считают это проблемой, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования Российского государственного социального университета (РГСУ).

Более 34% опрошенных не считают, что проводят слишком много времени в интернете. Около 85% студентов абсолютно уверены, что сократить время пребывания интернете и соцсетях для них не составит особого труда.

Реклама

Отмечается, что большинство респондентов готовы предпочесть интернету офлайн-общение, сообщил сайт kp.ru.