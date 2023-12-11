Общество 11 декабря 2023, 13:49 Исследование Rebotica: самым желанным новогодним подарком для школьников стали гаджеты

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Гаджеты возглавили рейтинг самых желанных подарков на Новый год у российских школьников в возрасте от восьми до 14 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы Rebotica.

Отмечается, что отличным подарком для современного ребенка станут смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура. На втором месте в рейтинге оказались игры и конструкторы по мотивам популярных игр, например, Minecraft, Sonic или Pantasy.

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Как сообщил сайт kp.ru, также на Новый год школьники хотят получить в подарок сноуборд, вейкборд, горные лыжи, видеоигры и консоли.