Общество 07 февраля 2023, 12:48 Исследование Rambler&Co: 25% россиян считают, что их детям не хватает контента про богатырей

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Аналитики Rambler&Co в результате опроса выяснили, каких героев сейчас не хватает среди детского контента. Об этом написал RT.

Примерно 42% россиян считают, что не хватает контента про реальных людей, 25% хотели бы чаще видеть богатырей и персонажей былин, 13% — супергероев, 9% — персонажей фольклора.

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Около 82% опрошенных уверены, что дети должны видеть больше проектов про российских оригинальных персонажей. Остальные 18% отметили, что их и так предостаточно.

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Некоторые мамы и папы добавили, что их дети уже активно интересуются российскими сказками или комиксами.

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