Общество 18 марта 2024, 14:43 Исследование «Работа.ру»: 25% россиян назвали самым продуктивным временем для работы период с 10 до 12 утра

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Около 25% россиян, преимущественно жителям Краснодарского края и Санкт-Петербурга, удобнее всего работать в период с 10 до 12 утра. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», написала «Газета.Ru».

Еще 16% опрошенных признались, что любят работать в период с 8 до 10 утра. Больше всего «жаворонков» оказалось в Нижегородской и Свердловской областях.

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Например, некоторые жители Москвы и Московской области предпочитают трудиться с 14 до 16 часов. Таковых оказалось 6%. Еще 5% россиян назвали период после 18 часов наиболее благоприятным для работы.