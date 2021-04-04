Исследование показало, как из-за пандемии выросли траты на интернет в России

Из-за пандемии коронавируса россияне в прошлом году провели много времени дома. Траты на интернет выросли на 2%. В среднем за услуги связи соотечественники платили 619 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование одного из банков.

«Общий средний чек оплаты за услуги интернет-провайдера в 2020 году вырос и составил 619 рублей против 610 рублей в 2019 году», — рассчитали в банке.

Как отметила заместитель председателя финансовой организации Елена Петрова, из-за удаленки многим понадобился бесперебойный быстрый интернет.

«Пик активности оплат услуг провайдеров пришелся на весну — сезон начала режима изоляции. Так, например, в минувшем году общее количество платежей за интернет в мобильном банке в марте выросло на 27%, в апреле — на 10%, а в мае — на 7% относительно аналогичных месяцев 2019 года», — описала ситуацию Петрова.

В начале марта российские операторы, которые предоставляют фиксированный беспроводной доступ в интернет, предупредили, что отключат часть своих абонентов после 10 марта. Проблемой стало истечение срока разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование диапазона от 3,4 до 3,6 гигагерц.

Тогда директор департамента государственной политики в сфере связи Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Канцуров заверил, что люди не останутся без домашнего интернета.