Исследование показало готовность россиян быстро вступать в новые отношения после развода

Каждый второй россиянин после развода готов к новым отношениям уже через два месяца. Искать новую вторую половинку они предпочитают на сайтах знакомств.

«Согласно опросу, каждый второй разведённый уже через два месяца после развода рассматривает возможность войти в новые отношения. Более 60% из них в качестве места знакомства называют сайта знакомств. При этом для 85% в приоритете стоит переход онлайн знакомства в личную встречу», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса OneStepDating.

Однако знакомства в интернете редко доходят до реальных встреч. По данным аналитикам флирт в Сети переходит в свидание только в 3% из-за потери мотивации. Низкий показатель реального общения отражается на отрасли. В этом году она выросла всего на 4%, это на 2% меньше, чем за аналогичный период в 2019 и 2020 годах. Эксперты считают, что дальнейшее продвижение отрасли на рынке произойдет только после трансформации сайтов знакомств и внедрения новых моделей процесса знакомств.

Участники рынка, по мнению аналитиков, должны работать над повышением доли знакомств, которые заканчивались бы встречей.

«О перспективах развития рынка дейтинга говорит и тот факт, что после окончания режима самоизоляции в июне прошлого года резко выросло количество разводов, таким образом, аудитория рынка увеличилась — люди заинтересованы в новых знакомствах», — отметили в OneStepDating.

Данные о готовности россиян к новым отношениям получили после опроса 1000 россиян старше 18 лет в городах с населением свыше одного миллиона человек.