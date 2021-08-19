Исследование показало, что женщины в России берут ипотеку чаще мужчин

Аналитики агентства недвижимости «Этажи» провели исследование и выяснили, что женщины в России берут ипотеку чаще, чем мужчины. Об этом написало Ura.ru.

За прошедшие месяцы 2021 года доля женщин среди общего числа ипотечных заемщиков составила 59%, а в прошлом году — около 57%. При этом летом цифры увеличились еще больше: в июне доля женщин от общего количества заемщиков выросла до 62%, а в июле — до 63%.

Замруководителя компании «Этажи» Татьяна Решетникова предположила, что это может быть связано с материнским капиталом, который можно потратить на покупку жилья: он выдается женщинам, поэтому они и берут на себя приобретение квартиры.

«Женщины все чаще обращаются за ипотечными кредитами на покупку жилья. Рост доли связан в том числе и с тем, что нередко при приобретении жилья используются средства материнского капитала и выплаты на третьего ребенка, а упрощение процедуры подтверждения доходов и сниженные требования к первоначальному взносу еще больше способствуют росту этой доли», — пояснила она.