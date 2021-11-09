Исследование показало, что женщины тратят на одежду в 5 раз больше, чем мужчины

Платформа автоматизации маркетинга Mindbox провела исследование на тему трат у мужчин и женщин. Оказалось, что мужчины готовы выложить за новую одежду в пять раз меньше денег, чем представительницы прекрасной половины человечества. Об этом написала «Газета.ru».

Специалисты проанализировали 152 миллиона транзакций российских магазинов за январь–август 2020 и 2021 годов. Оказалось, что расходы женщин и мужчин на одежду премиум-класса не изменились. При этом мужчины стали тратить в два раза больше денег в магазинах масс-маркета.

Что касается обуви, то в нынешнем году расход у мужчин на этот товар увеличился на 30%. Однако женщины и здесь оказались лидерами. Судя по исследованию, они тратят на обувь в два с половиной раза больше, чем мужчины.