Исследование показало, что россияне стали реже смотреть Олимпийские игры

Аналитики Mediascope провели исследование среди российских граждан на тему Олимпийских игр. Оказалось, что интерес к соревнованиям начал постепенно снижаться в обществе. Об этом рассказал сайт «ФедералПресс» со ссылкой на данные исследования.

«Доля аудитории летних Олимпийских игр в 2008 году (Пекин) составила 9,3%, в 2012 году (Лондон) — 7,3%, в 2016 году (Рио-де-Жанейро) — 7,1%, а в 2021 году (Токио) — 7,2%. При этом накопленный охват соревнований также снизился», — говорится в сообщении аналитиков.

Кроме того, отмечается снижение интереса россиян к соревнованиям по художественной гимнастике в рамках Олимпиады. Накопленный охват таких соревнований в 2008 году составил 37,1%, а в 2021 году 22,8%.