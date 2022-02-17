Исследование показало, что россияне чаще покупают подарки на 8 Марта, чем на 23 Февраля

Исследование, проведенное аналитиками «Яндекс. Рекламы» показало, что россияне предпочитают покупать подарки на 8 Марта, а не на 23 Февраля. Об этом написала «Газета.ru».

К Международному женскому дню подарками закупаются 90% мужчин и 66% женщин, а ко Дню защитника Отечества сюрпризы готовят лишь 39% мужчин и 85% женщин.

Респонденты при этом отмечают, что на эти праздники в основном преподносят подарки своим родителям или детям. Каждый третий родитель намерен дарить что-то дочери на 8 Марта и каждый четвертый покупает подарок для сына.

Примерно 29% женщин и 11% мужчин заявили, что намереваются поздравить самих себя. При этом 24% опрошенных женщин собираются отправиться на SPA-процедуры.