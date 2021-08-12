Исследование показало, что отдыхающие в кредит россияне предпочитают пятизвездочные отели

Аналитики платежного онлайн-сервиса ЮMoney рассказали, что российские граждане, отдыхающие в кредит, чаще всего останавливаются в отелях категории «пять звезд». О том, на каких курортах отдыхали россияне с июня 2020 года по июнь 2021-го, рассказала «Газета.ru».

По словам аналитиков, бравшие кредит клиенты предпочитают проводить свой отдых в отелях категории «пять звезд». За названный период было совершено 42% таких покупок. Некоторые россияне платили в кредит за отели «четыре звезды». Таких оказалось 25%. Взять кредит на отдых в трехзвездочном отеле решились 23% граждан.

Чаще всего оформляют кредиты на отдых в Турцию — 45% россиян, на курорты нашей страны — 31% покупок, в Танзанию — лишь 5% оформлений. Кроме того, в десятке лидеров оказались ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы и Мексика.

«Топ курортов в кредит в 2021 году возглавило Имеретинское побережье (14% оплат). Также среди самых популярных направлений — турецкие курорты Анталья (13%) и Чолаклы (10%)», — отметили в онлайн-сервисе.

Около 70% россиян берут в кредит горящие туры на двух человек. Каждый пятый заемщик проводит отпуск в одиночестве, а еще 8% приобретают путешествия на троих. Аналитики отметили, что 48% пользователей бронируют туры в кредит на семь-девять ночей, а еще 19% покупают туры на 10-12 ночей.