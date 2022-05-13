Исследование показало, что на майских праздниках среди россиян вырос спрос на видеоигры

Исследование аналитиков ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney) и мультикатегорийного маркетплейса СберМегаМаркет показало, что в период майских праздников среди российских граждан вырос спрос на видеоигры. Об этом написала «Газета.ru».

По сравнению с майскими праздниками 2021 года обороты онлайн-площадок возросли на 80%, а количество покупателей увеличилось в 3,5 раза.

Кроме того, в этом году в период с 1 по 10 мая увеличилось число покупок на сайтах знакомств на 56%. При этом средний чек сократился на 47% и составил 167 рублей.

Аналитики отметили, что многие российские граждане на майские праздники решили отправиться в путешествия. В этом году они выбирали перелеты преимущественно внутри страны. Так, количество продаж билетов выросло на 13%, а обороты интернет-площадок увеличились на 57%.