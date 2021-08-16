Исследование показало, что многие школьники испытывают стресс перед учебным годом

Онлайн-школа «Фоксфорд» провела исследование среди школьников на тему начала учебного года. Оказалось, что ученики младших классов боятся 1 сентября из-за того, чтобы забыли ранее полученные знания за лето, а старшеклассники опасаются приближения экзаменов. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Большинство школьников (65%) испытывают стресс перед 1 сентября. Наибольший стресс перед учебой возникает у детей младших классов: среди учеников от 6 до 9 лет переживают 78% опрошенных, от 10 до 13 лет — уже 70%, 14-15 лет — 66% респондентов, 16-17 лет — всего 60%», — сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на исследование.

Помимо школьников, перед учебным годом вырастает стресс и среди родителей. Беспокойство взрослых вызывают возможные сложности для ребенка при переходе от каникул к школьному режиму.