Исследование показало, что большинство россиян мечтают о голубом цвете глаз

Директор по маркетингу и продажам СБЕР ЕАПТЕКИ Наталья Паршикова рассказала, что большинство россиян заказывают в СБЕР ЕАПТЕКЕ голубой цвет линз. Об этом написал Life.

Чуть менее популярными среди российских граждан оказались зеленый и серый цвет линз.

«Ношение линз — легкий способ улучшить зрение без изменений в образе и врачебного вмешательства. Самыми популярными у россиян стали многоразовые линзы, которые можно носить до двух недель, — за год их продажи выросли в пять раз. Наиболее востребованными они оказались в Самаре и Воронеже — 75% и 74% в категории от всех покупок в городе соответственно», — добавила Паршикова.

По ее словам, активнее всего заботиться о здоровье своих глаз россияне начинают в первые месяцы осени. В сентябре количество покупок товаров, связанных с глазами, увеличивается до 21%, а в октябре — до 14%.