Исследование показало, что бизнес-туристов в Петербурге стало меньше

Специалисты компании «Аэроклуб» сообщили, что Санкт-Петербург потерял более половины деловых путешественников. Аналогичная ситуация прослеживается и в Москве. Об этом написал «Петербургский дневник».

По данным исследования, за первую половину текущего года представители бизнеса стали покупать авиабилеты на 35% меньше. Стоимость бизнес-класса до Петербурга выросла на 10%, в то время, как цены в экономический класс остались на уровне 2019 года.

Чаще всего в бизнес-поездки по России с начала года отправлялись представители компаний энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности.