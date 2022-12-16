Общество 16 декабря 2022, 13:39 Исследование показало, что актеры и фотографы получают самые большие зарплаты во время Нового года

Читать 360tv в

Аналитики сервиса «Авито.Работа» выяснили, что самыми прибыльными профессиями в период новогодних праздников являются актеры, фотографы и аниматоры. Об этом написал сайт NEWS.ru.

За одну смену специалисты могут заработать до 60 тысяч рублей. Например, в Нижнем Новгороде Деду Морозу за проведение экскурсии-квеста предлагают 40–60 тысяч рублей за смену. А в Петрозаводске Чударику, помощнику Деда Мороза, готовы заплатить 500–1000 рублей за часовое представление.

Реклама

Фотографам в Москве за неделю работы на Новый год предлагают 60 тысяч рублей. Шеф-аниматору ледовых программ в Одинцово обещают 160 тысяч рублей.

Реклама