Исследование показало, что 32% россиян в день зарплаты тратятся на ресторанную еду

Совместное исследование сервиса доставки продуктов питания Delivery Club и аналитического центра ResearchMe показало, что 32% российских граждан в день зарплаты тратится на поход в ресторан или на заказ блюд с доставкой. Об этом сообщила «Газета.ru».

Помимо ресторанов, отмечены траты на одежу, обувь и аксессуары. Предпочитают покупать эти вещи 29% респондентов. Еще 24% отметили, что в этот день хотят купить подарки для детей и родных.

Согласно данным, 71% опрошенных признались, что в день зарплаты позволяют себе израсходовать больше, чем обычно.

«Самыми „экономными“ оказались опрошенные из Уральского федерального округа — 44% респондента оттуда отметили, что у них не бывает лишних трат в дни получения зарплаты», — говорится в исследовании.