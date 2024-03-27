27 марта 2024, 13:38
Исследование «Почта Банка»: россияне стали в два раза чаще пользоваться общественным транспортом
Анализ транзакций клиентов «Почта Банка» за первый квартал 2024 года показал, что россияне в два раза чаще стали пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Так, общие траты на проезд у граждан с начала 2024 года составили 278 миллионов рублей. Средний чек на наземном транспорте вырос до 42 рублей, а в метро и на вокзалах снизился до 196 рублей, написал сайт kp.ru.
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В исследовании также говорится, что количество транзакций на АЗС сократилось на 15%, а расходы на топливо упали на 5%.
Исследования
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