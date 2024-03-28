Общество 28 марта 2024, 16:30 Исследование платформы Webbankir показало, что более 60% россиян ждут роста зарплат в 2024 году

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Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir в результате исследования выяснили, что более 60% россиян ждут роста зарплат в 2024 году. Об этом написала «Газета.Ru».

Еще 37,4% рассказали, что допускают возможность роста заработной платы. Среди тех, кто думает об ухудшении уровня жизни, оказалось 13,8%, сообщил kp.ru.

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Около 17,3% опрошенных отметили, что планируют повысить свой доход за счет сдачи в аренду недвижимости и инвестиций. Еще 17,9% рассчитывают на социальные выплаты и пособия. Примерно 18,9% респондентов признались, что надеются на счастливый случай.