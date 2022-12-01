Общество 01 декабря 2022, 13:24 Исследование Ozon: продажи искусственных елок в ноябре 2022 года выросли на треть

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Россияне все чаще стали использовать маркетплейсы для покупки искусственных елок. Например, в компании Ozon продажи в ноябре этого года выросли на треть по сравнению с ноябрем 2021-го года, написал сайт NEWS.ru.

Онлайн-магазин продает десятки тысяч моделей, отличающихся между собой размером, цветом, материалом. Средняя цена за елку составляет порядка четырех тысяч рублей.

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На маркетплейсе Wildberries в ноябре россияне заказали на 120% елок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Там цена на елки начинается от 2,5 тысячи рублей.

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