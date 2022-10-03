Исследование: около 45% россиян покупают одежду специально для офиса | 360°

Общество 03 октября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Исследование: около 45% россиян покупают одежду специально для офиса

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Аналитики сервисов «Работа.ру», «Чек Индекс» и ЮKassa провели исследование среди россиян и выяснили, что примерно 45% граждан покупают одежду специально для работы. Об этом написали «Известия».

Чаще всего на одежду тратятся специалисты из сфер производства, агропрома, строительства, образования и науки. За один раз гражданин может потратить на офисный наряд от одной тысячи до трех тысяч рублей.

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По данным ресурса «Чек Индекс», с 1 по 20 сентября 2022 года средний чек за мужскую офисную одежду составил 6664 рубля. Средний чек за женскую деловую одежду составил примерно 2245 рублей.

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Около 72% опрошенных заявили, что для представителей некоторых профессий дресс-код должен быть обязательным, еще 20% считают, что он нужен на любой работе, а 8% полагают, что его не должно быть вовсе.

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